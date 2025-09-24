In merito alla preoccupante situazione in casa Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Sono in difficoltà anche io, perché non riesco a capire. Il problema di questa squadra non può essere il modulo, almeno non solo quello… anche perché non ne ha funzionato uno per ora. Kean rende da solo? Eppure in Nazionale viaggia a meraviglia con un compagno di reparto, ma perché non va in viola?”.

“Sarebbe da cambiare tutto. Ma voglio dare fiducia a Pioli, anche perché…”

Sui calciatori: “Alcuni non hanno carattere, altri ne hanno da vendere ma al momento sembrano smarriti. Questo non riesco a comprendere. Pioli? Non è questo, sicuramente si vedrà altro da lui. Lo reputo un grande allenatore che sta attraversando un momento di difficoltà, comunque pesante perché dopo due mesi non si è visto nulla. Sarebbe da cambiare tutto… ma a Pioli voglio dare fiducia. Anche perché una società che mette in discussione l'allenatore dopo quattro giornate non sarebbe una società seria”.