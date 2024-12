Il Giudice Sportivo conferma un'ammonizione tutta da ridere a Sottil

Da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle partite della 17esima giornata di Serie A. Solo due decisioni riguardano la Fiorentina, uscita sconfitta al Franchi contro l'Udinese e riguardano due ammonizioni: una comminata a Kouamé e una a Sottil.

Per l'esterno italiano della Fiorentina si tratta della prima sanzione disciplinare in campionato e il modo in cui è arrivata è tragicomico. Dopo aver subito un netto fallo da rigore, inspiegabilmente non fischiato da Marcenaro, il numero 7 viola si è rialzato correndo verso l'arbitro per reclamare il fallo.

Dal replay si vede che il giocatore non dice niente all'arbitro che, forse sorpreso dalla corsa del giocatore verso di lui, lo ammonisce per proteste. Proteste ovviamente fondatissime, visto che poi alla revisione VAR il direttore di gara ha cambiato decisione assegnando il rigore.