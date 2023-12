Bonucci torna in Italia? La dirigenza della Roma non la pensa allo stesso modo

Bonucci alla Roma?

Sembrava quasi fatto il passaggio di Bonucci alla Roma. Il giocatore aveva ricevuto l'ok di José Mourinho, che aveva avuto una chiacchierata con l'ex Juve, in estate cercato anche dalla Fiorentina. Le condizioni economiche erano "vantaggiosissime" perché Bonucci si sarebbe abbassato lo stipendio pur di tornare in Italia, con parte dell'ingaggio che sarebbe stato pagato proprio dalla Juventus.

NO per i Friedkin

Invece i Friedkin hanno deciso di far naufragare la trattativa. Come spiega il Corriere dello Sport la scelta sarebbe legata a una questione tecnico-economica. Spendere quasi 2 milioni di euro lordi per un giocatore che compirà 37 anni nel 2024 è visto come una mossa errata da parte della proprietà.