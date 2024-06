Proc. Mandragora: "Sarà uno dei perni del centrocampo della Fiorentina di Palladino. Abbiamo rifiutato alcune offerte per il progetto"

Questo pomeriggio Luca De Simone, procuratore del centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, ha avuto modo di parlare del futuro del suo assistito. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“La stagione appena terminata è stata positiva, con tante partite e battaglie su tre fronti . Chiaramente c’è molto rammarico per non aver portato a casa almeno una delle finali disputate. La Fiorentina però è arrivata infondo a tutte le competizioni, risultando una delle squadre che ha fatto piu partite. Molto del merito è stat della società, dell’allenatore e di tutti i ragazzi della rosa. Rolando è maturato molto come giocatore, quest’anno è stato utilizzato in più ruoli dandogli la possibilità di mostrare la sua enorme duttilità a centrocampo: in alcune partite è stato anche schierato come centrale di difesa. Questo lo ha aiutato sicuramente”

“Come può un giocatore trovarsi male in una città come Firenze?”

Ha poi parlato dell’ambientazione in una piazza come quella di Firenze: "Come si fa a trovarsi male in una città come Firenze, è impossibile. C’è uno stadio sempre caldo, con una tifoseria incredibile. A questo si somma un centro sportivo di livello internazionale, va detto che la proprietà non ha mai fatto mancare niente alla squadra. Rolando e la sua famiglia sono felicissimi di far parte del progetto viola, e in ogni occasione ce la mette tutta per ripagare l’enorme stima e il tanto affetto dimostrato dai tifosi”

“Rolando sarà uno dei perni della Fiorentina di Palladino”

Il futuro nella Fiorentina di Palladino: “Credo di aver interpretato le volontà della società e credo che Rolando sarà uno dei perni del centrocampo della squadra di Palladino: ha ancora due anni di contratto, con un opzione su quello successivo. Nella rivoluzione in atto nel centrocampo viola mi sembra di capire che lui sia uno dei punti di partenza per il futuro”.

“Abbiamo rifiutato alcune offerte perchè abbiamo sposato il progetto viola”

Ha poi concluso parlando di alcune offerte ricevute negli ultimi mesi: “Noi abbiamo ricevuto qualche manifestazione di interesse da parte di qualche club ma in questo momento abbiamo risposto che rispetto alle offerte avute il progetto Fiorentina è di respiro internazionale. E per questo ci piace di restare a Firenze. Senza paura di smentita posso dire che è uno dei leader emotivi dello spogliatoio, ha dimostrato di avere un buon feeling con tifosi e ambiente”.