Monti: "Siamo stati maltrattati dal Napoli davanti ai nostri tifosi, non me lo aspettavo. Adesso mi aspetto di vedere la mano di Pioli"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha avuto modo di dire la sua sulle prime uscite in campionato della squadra di Stefano Pioli, con particolare riguardo sulla debacle casalinga contro il Napoli. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Devo dire che sono rimasto molto male dal risultato di sabato sera, esser stati maltrattati davanti ai nostri tifosi mi ci ha fatto rimanere male. Il Napoli ha fatto la sua partita, entrando con un atteggiamento quasi perfetto: pronti via ci hanno messo subito in area di rigore. E’ questa la cosa che mi ha un po’ scioccato, sono partiti all’arrembaggio dal primo minuto poi è successo tutto quello che è successo. Abbiamo concesso un rigore in maniera sciocca e non ho visto alcuna reazione da parte della squadra: sembravamo un pugile alle corde che prende le botte cercando di non cadere in terra”.

“Dopo due mesi di lavoro adesso mi aspetto un segnale dall'allenatore”

Ha anche aggiunto: “Questa è la cosa che mi ha dato piu noia. Io sono veramente sicuro di quello che penso, ed è da tempo che vi dico che dovrò essere tenuto calmo perchè sono gasato, ma in breve tempo devo dire che mi hanno fatto cambiare idea. Mi hanno rilassato subito. Sono veramente convinto che quella di quest’anno sia un’ottima squadra con un ottimo allenatore, però devo essere onesto come lo sono stato lo scorso anno con Palladino: dopo questi primi mesi di lavoro adesso mi aspetto un segnale importante dall’allenatore”.

“Non vorrei che i punti persi finora ci tornassero ‘a gola’ in futuro”

Ha parlato poi di Stefano Pioli: “Adesso tutto è nelle sue mani, e sono convinto che farà tutto per il bene di Firenze e della Fiorentina: sappiamo tutti il rapporto particolare che ha con la piazza, è il primo a voler dimostrare. Dopo le dimissioni improvvise di Palladino, e le conseguenti critiche piovute sulla società, Stefano era l’allenatore perfetto per gestire la situazione. Adesso però bisogna parlare di calcio e credo che serva accelerare i tempi: sono gia state giocate tre partite e la Fiorentina ha solo due punti. E i punti persi poi alla fine ci torneranno a gola. Io vorrei evitare il piu possibile di avere rimpianti del genere”.

“Il livello della rosa è stato alzato, adesso non ci sono scuse”

Ha anche sottolineato: “Ora bisogna vedere la mano dell’allenatore, il mister e il suo staff devono capire quello che si vuole davvero fare. Con questa squadra, con questa formazione, sono convinto che si possa fare molto bene. E’ vero che probabilmente manca il pezzo da novanta a centrocampo, che ci avrebbe fatto esaltare veramente, ma il livello della rosa è buono. Con un colpo del genere avremmo dato tutti 8 al mercato, ma adesso non dimentichiamoci quanto detto poco tempo fa: io stesso ho dato 7 al mercato estivo dei viola. Oltretutto quest’anno oltre agli acquisti sono state fatte importanti conferme: i contratti di De Gea, Kean, Gosens e Gudmundsson non sono mosse da sottovalutare. Adesso i giocatori ci sono, non ci sono scuse”.