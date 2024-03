Sconfitta netta per l'Argentina Under 23 di Lucas Beltran

Stavolta a sorridere è il Messico Under 23 dopo la seconda amichevole in appena 2 giorni contro l'Argentina Under 23 di mister Javier Mascherano, della quale fa parte l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran. I messicani si impongono 3-0, grazie alla rete di Munoz e alla doppietta di Arciga, ‘vendicandosi’ del 4-2 con cui l'Albiceleste si era imposta nel precedente confronto.

Tanto turnover, i ‘titolarissimi’ non riescono nell'impresa

Per il viola Beltran 30' di gioco, con mister Javier Mascherano che ha rimescolato comprensibilmente molto le carte facendo scendere in campo tante seconde linee. Oltre a Beltran, sono entrati nella ripresa anche Soulè, Thiago Almada, Medina, Solari, tutti calciatori di primo livello e titolarissimi dell'Olimpica argentina.