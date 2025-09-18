Nonostante la sconfitta contro il PSG l'Atalanta ritrova il sorriso: Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Adesso decide il club

Nonostante la squadra di Juric ieri sera sia stata letteralmente schiantata dal Paris Saint Germain, questa mattina sono arrivate ottime notizie in casa Atalanta. Dopo il caos succeduto alla mancata cessione all’Inter, che aveva portato la società a mettere fuori rosa il giocatore, questa mattina Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con i compagni a Zingonia. L’attaccante nigeriano, per la prima volta dall’esplosione del caso di mercato estivo, è infatti rientrato nel gruppo allenato da Ivan Juric, in occasione della seduta di allenamento di questa mattina.

Questa mattina c'è stato il chiarimento con allenatore e compagni di squadra

Adesso la palla passa al tecnico croato, che in breve tempo dovrà prendere una decisione in vista del tour de force che i bergamaschi hanno davanti. Da capire quali saranno le decisioni dell’allenatore croato per le prossime uscite: la Dea scenderà in campo domenica alle 15 in casa del Torino, per poi sfidare, sempre nel capoluogo piemontese, la Juventus sabato 27 settembre alle 18. Questa mattina ha deciso di parlare con Ivan Juric, il tecnico, dicendo di volere svoltare pagina ed è pronto a dare il massimo in campo, come del resto chiesto da mister e club. Poi ha avuto una lunga discussione con la squadra, spiegando che sia stata un'estate difficile per lui ma che ora ha ritrovato la serenità e le motivazioni giuste.

Adesso la decisione finale sarà di Juric

Ora servirà capire in che modo verrà accolto dalla città dopo tutto quello che è successo dall'estate in poi, ma il primo passo è stato fatto dopo settimane di tensione e di difficile convivenza. Da parte sua il club aveva già incominciato a mandare segnali fra domenica e lunedì: è stato infatti confermato il colloquio andato in scena tra club ed entourage del calciatore, al quale era presente anche anche Pagliuca, che è stato fatto prima della partenza della squadra verso Parigi