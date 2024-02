L'ultimo ballo dei 'bunker' sul palco dell'Ariston. Stasera il Gran Finale, sperando sia di buon auspicio anche per domani

Li abbiamo scoperti, li abbiamo seguiti, ci siamo incuriositi e infine, proprio come per la nostra Fiorentina, li abbiamo tifati. A Sanremo, al Festival della Canzone Italiana, che quest'anno ha visto salire sul palco dell'Ariston anche i ragazzi di Villanova (Empoli). La boyband, alternative-punk, che suona, canta e balla pure, in un mare di colori e divertimento.

Ieri sera, i tifosi viola, si sono esibiti insieme a Pino d'Angiò e la sua “Idea”, ma che Idea! Mentre stasera li vedremo ancora con il singolo Governo Punk, un brano ritmato che mette anche di buonumore. Questa sera, però, ci saranno da fare le ore piccole perché i bunker si esibiranno come penultimi cantanti in gara, dunque verso le 2 di notte. Una bella tirata per seguire the last dance dei bnkr44 a Sanremo, una piacevole sorpresa a tinte viola. E chi lo sa se anche stasera termineranno la propria performance con un bel “Forza Viola!” come fatto per le altre serate. Sperando possano essere di buon auspicio anche per la partita col Frosinone.