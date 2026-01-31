"Ecco il motivo principale dietro la disastrosa stagione della Fiorentina. Vanoli faccia qualcosa per ritrovare continuità di risultati"

Questo pomeriggio il vice commissario di Montella in Turchia, Daniele Russo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva. Tra i temi toccati da ex viola, c'è stata anche la Fiorentina di Paolo Vanoli. Questo il suo commento sulla situazione vissuta dalla squadra viola in questa stagione:

“Mi sono fato un'idea precisa sulla stagione disastrosa della Fiorentina. Ho visto che in estate la società ha deciso di fare trani acquisti, cambiando tanto rispetto all'anno precedente e puntando molti su alcuni giocatori ancora giovani. Bisogna capire che quando si riparte con un nuovo progetto c'è bisogno di una serie di giocatori di esperienza e leadership, altrimenti alle prime difficoltà se non sei forte da questo punto di vista subisci gli eventi. I viola necessiterebbero di una serie di giocatori che nei momenti di difficoltà danno un po' di tranquillità ai piu giovani. Senza questo tipo di profili diventa difficoltoso gestire situazioni come quelle vissute dalla Fiorentina. Un episodio contro ti porta ad avere pensieri negativi, e questo è quello che hanno vissuto i viola almeno fino a qualche settimana fa”.

“La Fiorentina ha una rosa forte, ma se non trova continuità sarà difficile salvarsi”

Ha anche aggiunto: "Magari provavano a fare le cose, ma non avevano la lucidità giusta per farlo. Poi sicuramente ci saranno stati problemi a livello di modulo, perchè non avendo esterni i vari allenatori non avevano la possibilità di cambiare le partite. Adesso i viola si sono ricompattasti, cercando di cambiare qualcosa e i risultati stanno finalmente arrivando. La Fiorentina sicuramente non è una rosa che merita di stare in certe parti della classifica, ma sappiamo molto bene quanto sia complicato e particolare il campionato italiano: dal punto di vista tattico è uno dei migliori, e qualsiasi squadra può vincere e perdere contro chiunque. Spero che la Fiorentina ritrovi la continuità giusta per arrivare a fine stagione senza soffrire troppo".