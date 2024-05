Pioli, l'addio al Milan è sempre più vicino: "Incontrerò il club per il futuro, posso fare da parafulmine"

L'allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli è sempre più vicino a lasciare il club rossonero dopo una stagione complicata. A tal proposito, ne ha parlato in conferenza stampa: “Adesso mi darebbe fastidio vedere la squadra demotivata verso la fine del campionato. Il mio status non deve interessare, incontrerò il club a fine stagione e parleremo del futuro”.

“Posso fare da parafulmine”

E aggiunge: “Per come concepisco l'essere allenatore, c'è anche l'opzione di fare da parafulmine, principalmente per proteggere la squadra e la società. Per me non è mai stato un problema e non lo sarebbe neanche adesso”.