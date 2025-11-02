Dybala sbaglia un rigore e il Milan vince il big match con la Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Successo per il Milan nel posticipo serale, dove i rossoneri hanno battuto 1-0 la Roma di Gasperini, raggiungendola in classifica ad un passo dal primato. Decisiva la rete nel primo tempo di Pavlovic, in contropiede su assist di Leao.
Nel finale però grande occasione per la Roma, con il rigore battuto da Dybala all'82': conclusione angolata ma deviazione di Maignan in angolo.
Penultima posizione per la Viola
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 21, Bologna 18, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Lazio 12, Cagliari 9, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.
