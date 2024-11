Gudmundsson verso il rientro: l'islandese punta una partita contro una top

Albert Gudmundsson è ancora alle prese con il problema fisico che lo sta tenendo fuori da diverse settimane. Il rientro dell'islandese, come previsto, dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali che inizierà domani. Ma non subito.

Come scrive Il Corriere Fiorentino, il numero 10 della Fiorentina punta la gara contro l'Inter prevista per il primo di dicembre. Servirà aspettare ancora un po', dunque, per rivederlo in campo. Gudmundsson sarà out anche per i match contro il Como e contro il Pafos in Conference League.