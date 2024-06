La Juve non cede: notificato il licenziamento ad Allegri per giusta causa. Anche la FIGC valuta provvedimenti

Ormai da piu di dieci giorni, ovvero dalla finale di Coppa Italia, è ufficiale che Massimiliano Allegri non sarà il tecnico della Juventus. Il mister, esonerato nel finale di stagione e sostituito per le ultime gare di campionato dall'ex difensore e ora alla guida della formazione Primavera Paolo Montero, ha terminato il suo rapporto con il club bianconero. Nelle ultime ore però, sembra essersi aggiunto un nuovo episodio alla telenovela.

Secondo quanto riportato quest’oggi da tuttomercatoweb nelle ultime ore il cnico toscano ha appena ricevuto la notifica del licenziamento per giusta causa. A far scattare questo provvedimento è stato il comportamento tenuto dall'allenatore nel corso della finale di Coppa Italia vinta per 1-0 contro l'Atalanta all'Olimpico di Roma dello scorso 15 maggio.

La questione però non dovrebbe fermarsi qui. Sempre secondo quanto raccolto TMW, potrebbe esserci una battaglia legale molto lunga con il club bianconero che potrebbe anche chiedere al suo ormai ex allenatore i danni di immagine. Alla finestra della vicenda c’è anche la FIGC: la federazione ritiene che quello che sta andando in scena tra il club e l’allenatore possa ledere l’immagine della federazione.