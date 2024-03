Il senatore di Fratelli d'Italia e tifoso della Fiorentina Paolo Marcheschi, parlando con Firenze e Dintorni è tornato sulla proroga del termine ultimo per i lavori allo stadio Artemio Franchi.

“Gli unici in Italia a utilizzare soldi pubblici per lo stadio”

“Nardella ci ha attaccato in questi mesi - ha spiegato - dicendo che il nostro era un governo che non ascoltava i sindaci di sinistra. E' stato smentito coi fatti. Far utilizzare questi soldi pubblici per uno stadio, siamo gli unici in Italia e quella resta una figuraccia a livello politico”.

“Il governo non metterà mai i 55 milioni mancanti”

E poi: “Nardella ha chiesto tutto a tutti in questi mesi, vedremo se riuscirà ad ottenere quei 55 milioni che mancano per completare il progetto del Franchi. E' chiaro che il governo non li darà perché non esiste che si facciano gli stadi con i soldi pubblici, mi sembra che lui ne abbia ottenuti più del consentito rispetto agli altri sindaci italiani”.