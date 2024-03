Stadio Franchi: Obiettivo 25 mila posti. I fondi usciti dalla porta...potrebbero rientrare dalla finestra

La proroga della data di consegna del nuovo Franchi, portata al 2028, consentirà di rimodulare nuovamente i lavori allo stadio e avrà due conseguenze importanti.

Obiettivo 25 mila spettatori

Prima fra tutte: nessuno spostamento della Fiorentina e dei tifosi verso un altro impianto. Si giocherà nello stadio di Firenze dall'inizio vero e proprio fino alla fine dei lavori.

La seconda conseguenza è che sarà anche possibile ampliare la capienza dell'impianto rispetto ai 22 mila spettatori massimi che erano stati previsti. 25 mila, questa la quota-obiettivo che viene ritenuta possibile da ottenere.

I soldi mancanti

Resta un ultimo problema: il reperimento dei fondi mancanti per completare l'opera. In questo senso, quello che è uscito dalla porta (definanziamento da parte del Governo), potrebbe rientrare da una finestra chiamata Euro ‘32. Firenze potrebbe rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno i campionati europei del 2032 e ricevere così fondi per completare l’ammodernamento del proprio impianto. L'apprezzamento al progetto fatto negli scorsi giorni dal presidente della Figc, Gravina, è sembrato a molti un segnale importante.