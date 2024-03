Pierguidi: "Avete gufato contro Firenze e la Fiorentina, ma vi è andata male... bene! Adesso rendete quei 55 milioni come avete fatto a Venezia"

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze (dove si trova la zona di Campo di Marte, dove risiede l'Artemio Franchi), si è espresso sulla proroga concessa per il restyling dello stadio attraverso un post su Facebook:

“Come richiesto tre mesi fa dal Sindaco Nardella il Governo ha concesso di finire i lavori per lo stadio entro il 2028, la Fiorentina rimarrà al Franchi e non sarà costretta a spostarsi. Lo avete deciso soltanto dopo che il comune aveva trovato una soluzione per la Fiorentina, avete sperato che ciò non accadesse, avete gufato contro Firenze, contro campo di Marte e contro la Fiorentina”

Poi ha chiosato: “Vi è andata male. Bene! Adesso rendete a Firenze quei 55 milioni che ci avete tolto, come li avete resi a Venezia”.