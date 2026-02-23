Corriere dello Sport-Stadio: Aggancio rapido, ora o mai più!

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica ampio spazio alla maglia viola, in vista della partita di stasera contro il Pisa. Un derby sentito e complicato che entrambe le squadre devono vincere per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza.

Prima pagina

“Ora o mai più” scrive il Corriere dello Sport nel titolo principale della prima pagina odierna. Il quotidiano scrive nell'occhiello “Arriva il Pisa” e poi nel sottotitolo “Viola ad ogni costo. A 24 c'è l'aggancio”.

Pagina 16-17

Nelle pagine interne il Corriere continua sulla stessa falsariga scrivendo nel titolo: “Aggancio rapido” e ancora “Vincere col Pisa per prendersi la zona salvezza”. Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Un derby vero”. A pagina 17 il Corriere si concentra invece sull'attacco viola: “Provaci ancora Moise” e ancora nel sottotitolo “In Europa a riposo, è pronto a tornare al centro dell'attacco”. A lato anche un articolo per il Pisa e i suo precedenti negativi al Franchi: “Tabù da sfatare, Pisa per la storia”.