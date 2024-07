Il Cardoso in cima alla lista e l'aggiunta delle ultime ore. Fiorentina servono due squilli

Alla Fiorentina servono due titolari a centrocampo. Situazione questa non facile da risolvere in tempi brevi.

In cima alla lista

In cima alla lista secondo il Corriere Fiorentino c’è Cardoso (22) anche se per lasciarlo andare via il Betis Siviglia parte da una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni. È lui, Locatelli escluso, la prima scelta.

Le altre candidature

Nel frattempo però restano valide comunque anche la candidature di Thorstvedt (Sassuolo), Vranckx (Wolfsburg) e Bove (Roma) ai quali si è aggiunto anche Lovric (Udinese), nelle ultime ore.