Commisso a supporto della squadra: Catherine e Joseph al seguito della Fiorentina anche in trasferta

Joseph Commisso e la made Catherine sono tornati a Firenze con la forte volontà di proseguire la strada tracciata da Rocco.

Il nuovo presidente viola

In particolar modo Joseph, nuovo presidente della squadra viola, è parso molto determinato e voglioso di seguire le orme del padre. Lo si è visto anche nella prima al Franchi da presidente, contro il Como. In una partita non certo sfavillante dei ragazzi di Vanoli, a rubare la scena è stato lui, apparso più che entusiasta alla balaustra.

A supporto della squadra

In un momento difficile della squadra e contro un avversario molto forte come il Napoli, Joseph e Catherine hanno deciso di seguire la rosa anche in trasferta, per portare quel supporto della presidenza che negli ultimi mesi, a causa della malattia e della lontananza, era inevitabilmente mancata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.