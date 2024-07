Orlando: "Credo che la Fiorentina darà via Gonzalez, con tutti questi acquisti davanti. E poi con uno stipendio così alto..."

Poca fiducia sulla permanenza di Nico Gonzalez, anche in Massimo Orlando che a Tmw Radio ha pronostica una partenza dell'argentino a breve:

"Colpani? La Fiorentina in questi giorni credo che darà via Nico Gonzalez, difficile che faccia tutti questi acquisti e mantenga uno come lui a uno stipendio così. E poi i due si pesterebbero i piedi. Sarà ceduto Nico per fare cassa, però ripeto, Colpani è un ottimo colpo. E se arriva anche Tessmann sarà una buona Fiorentina, che si è ricostruita bene".