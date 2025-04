Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questi alcuni dei temi trattati:

“Non sono per niente tranquillo. Quello che è successo a Dodo è quasi peggio di quello che è successo a Kean. Questo perchè il centravanti prima o poi tornerà, e lo aspettiamo a braccia aperte, per quanto riguarda il terzino probabilmente ha finito la stagione. A giro ho sentito dire che se tutto va al meglio, e si parla di praticamente un miracolo, il giocatore dovrebbe metterci tre settimane per tornare disponibile. In questo momento della stagione tre settimane sono veramente tante, e da quella parte li non siamo messi benissimo: Palladino dovrà metterci una grande toppa”.

“E' un vero peccato che la Fiorentina perda i suoi giocatori piu importanti adesso”

Ha anche aggiunto: “Sono molto dispiaciuto perche siamo accompagnati dalla sfiga, anche in questo momento delicato della stagione. Per assurdo un infortunio di gioco l’avrei sopportato di più, una cosa cosi ti sottolinea quanto siamo sfortunati: ti viene a mancare uno dei 4 calciatori piu importanti che hai avuto in questo campionato. E’un vero peccato che capiti sempre a noi”.

“Non credo che Palladino cambierà modulo per sopperire alle assenze di Kean e Dodo”

Ha poi analizzato come Palladino possa gestire le due assenze: “Devo dire che credo veramente poco al fatto che l’allenatore possa decidere di cambiare modulo, credo che nei mesi abbia definitivamente trovato il modulo adatto a lui: ha rischiato molto ad inizio campionato per proporre il 3-5-2, rischiando anche di non entrare in Conference League. Per questo dubito che possa cambiare qualcosa in questo senso. L’acquisto di Pablo Marì ha reso evidente che il tecnico volesse mantenere questo modulo. Mi piacerebbe tanto che il tecnico avesse piu soluzioni in testa, ma credo che ci possa essere una semplice imposizione di Folorunsho a destra senza troppi cambiamenti”.

“Se non vinciamo contro l'Empoli all'80% siamo fuori dall'Europa”

Due parole anche sull’importanza della gara contro l’Empoli: “Io sono fiducioso per un semplice fatto: non c’è da pensare a nient altro che a vincere. Se non si vince non si può minimamente parlare di Europa, figurativi Champions League. Se discutiamo di una Fiorentina che possa non entrare in campo tranquilla con l’’obiettivo di vincere è inutile stare a fare calcoli sulle altre. Se domani non vinci all’80% ti precludi la partecipazione ad una competizione europea, è fondamentale trovare i tre punti mi sembra ridicolo ripeterlo ancora”.