"Non so se rimango il prossimo anno" Sarri gela Lotito. Ma la Fiorentina potrebbe tornare in gioco?

“Non so se rimango il prossimo anno”. Questo è quello che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico della Lazio avrebbe detto al presidente biancoceleste, Claudio Lotito, dopo la vittoria conseguita contro la Fiorentina.

Un concetto che sarebbe stato espresso anche alla propria squadra e che avrebbe gelato l'ambiente laziale.

Rumors sul futuro

Ma anche una frase che ha di fatto rilanciato rumors relativi al suo futuro. Il quotidiano citato ha ribadito il concetto espresso dal padre di Sarri, Amerigo, che alla vigilia aveva dichiarato al Corriere Fiorentino che c'erano stati dei contatti con la Fiorentina prima che lui decidesse di firmare con la Lazio.

Una strada difficile da riaprire

Che si possa riaprire questa strada? Difficile, anche perché c'è un contratto in essere, anche per le prossime stagioni firmato con Vincenzo Italiano, che continua per altro a godere della fiducia della dirigenza gigliata.