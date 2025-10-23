Corriere dello Sport-Stadio: Dzeko prova a trasformare la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sui viola: “La lampada di AlEdin”. E ancora: “Dzeko prova a trasformare la Fiorentina”.

Apertura per: “Dzeko e Piccoli la Fiorentina va Rapid in avanti”. Sottotitolo: “Kean è rimasto a Firenze: tocca a Edin e Roberto trovare i gol Sulle fasce Fortini in pole su Dodo”. In taglio basso: “Franchi in ritardo per i 100 anni, il club: ”Sorpresi". Catenaccio: “La sindaca Funaro: ”Si sono allungati i tempi ma la città è pronta per la festa".

Le dichiarazioni: “Pioli di carattere ”Siamo uniti". Il tecnico spiega: “Vogliamo arrivare fino in fondo ma il campionato è la priorità: usciremo da questo momento”.