Corriere dello Sport-Stadio: Dzeko prova a trasformare la Fiorentina
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo sui viola: “La lampada di AlEdin”. E ancora: “Dzeko prova a trasformare la Fiorentina”.
Pagina 22
Apertura per: “Dzeko e Piccoli la Fiorentina va Rapid in avanti”. Sottotitolo: “Kean è rimasto a Firenze: tocca a Edin e Roberto trovare i gol Sulle fasce Fortini in pole su Dodo”. In taglio basso: “Franchi in ritardo per i 100 anni, il club: ”Sorpresi". Catenaccio: “La sindaca Funaro: ”Si sono allungati i tempi ma la città è pronta per la festa".
Pagina 23
Le dichiarazioni: “Pioli di carattere ”Siamo uniti". Il tecnico spiega: “Vogliamo arrivare fino in fondo ma il campionato è la priorità: usciremo da questo momento”.
