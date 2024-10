L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio della Fiorentina e del confronto tra Palladino e Baroni. Queste le sue parole: "Tolto il Napoli, vedo Lazio e Fiorentina bene dal punto di vista fisico. Tra Baroni e Palladino farei un distinguo tra i due. Mentre Palladino ha avuto secondo me i giocatori e l'intervento di Pradè per fargli capire come doveva svoltare, Baroni da inizio anno invece nessuno ci avrebbe scommesso e invece è stato l'allenatore che ha condotto al meglio la squadra. Do più meriti a Baroni".