Kayode torna a disposizione di Italiano, ma a San Siro si va verso la coppia di terzini di emergenza

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina parla delle possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista di Milan-Fiorentina, soprattutto sulle corsie esterne. Il rientro in gruppo di Michael Kayode fa presupporre un suo rientro tra i convocati per la sfida a San Siro, ma le sue condizioni rimangono ancora da valutare.

In vista di un calendario fitto di impegni, infatti, Italiano potrebbe optare nuovamente per la soluzione di emergenza sulle fasce più volte adottata in questa prima parte di stagione: Parisi a destra con Biraghi a sinistra, con Kayode pronto a rimettere minuti nelle gambe a partita in corso.