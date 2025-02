Ibrahimovic: "Sottil può crescere ancora. Ci aspettiamo molto dai nuovi arrivati, devono spostare gli equilibri. A loro ho detto che..."

Il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Feyanoord di Champions League. Tra i citati anche l'ex Fiorentina Riccardo Sottil, ora in rossonero, che però non è nella lista per la competizione UEFA. Queste le parole di Ibra:

“Ci aspettiamo tanto dai nuovi. Joao Felix può fare ancora di più. Gimenez è quello che può crescere e diventare ancora più forte. Poi ci sono Bondo e Sottil che possono crescere ancora. Il club si aspetta tanto dai nuovi. Ho già detto a loro di prendersi spazio, perché non possiamo aspettare: devono entrare subito e spostare gli equilibri. È quello che stiamo facendo. Galliani diceva sempre: 'I giocatori devono solo pensare al calcio, al resto pensiamo noi'”.