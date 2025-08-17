Calabria: "Il Panathinaikos ha dimostrato di volermi. Ecco perché ho scelto questo club"

Davide Calabria alla fine è andato a giocare in Grecia. L'ex terzino di Milan e Bologna era stato accostato anche alla Fiorentina, per i suoi buoni trascorsi con Stefano Pioli.

Niente Viola per Calabria

Adesso è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Panathinaikos, avversario - fra l'altro - superato proprio dai Viola nel corso dell'ultima Conference League. Il difensore italiano si è detto molto entusiasta della sua nuova destinazione:

Ecco il motivo della sua scelta

"Sono molto felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. È così che ho scelto di venire qui, spero di essere all'altezza delle aspettative", le sue prime parole ad Atene.