In panchina contro il Napoli c'era anche uno degli acquisti più importanti, in termini economici, effettuato dalla Fiorentina nel corso dell'ultima estate: Marin Pongracic.

“Era tra gli indiziati a giocare, ho provato anche lui in settimana” ha detto sul difensore croato, Raffaele Palladino, dopo la gara, ma intanto non si è visto neanche con la difesa a tre.

Sul Corriere Fiorentino viene riportata stamani la notizia che negli ultimi allenamenti pre Napoli tra i titolari è stato testato sempre Matias Moreno.

E se è vero com'è vero che pure Pongracic si porta dietro un vero e proprio calvario fisico, non si può non notare come da quando sia tornato pienamente a disposizione non abbia mai messo piede in campo: 90’ in panca col Guimaraes, così come con Udinese, Juventus e Napoli. Morale: 7 presenze complessive, per 379’ giocati.

In società, si legge ancora sul giornale citato, sono sicuri che da ora in poi la storia cambierà o che, almeno, gliene venga data l’opportunità.