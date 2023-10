Basile: "Tra due anni il Bologna sarà tra le prime sette in Italia. Sartori rilascia poche interviste e lavora seriamente"

Su Facebook il giornalista e tifoso della Fiorentina Massimo Basile ha detto la sua sul Bologna, squadra che ormai dall'anno scorso sta ben figurando in Serie A: "La parola “progetto” è la più inflazionata nel calcio, ma a Bologna ha un senso. L’anno scorso dissi che mi interessava più quello del Bologna che dell’Atalanta. Confermo.

In meno di un anno e mezzo Giovanni Sartori sta trasformando la squadra, pescando là dove gli altri neanche arrivano. C’è chi si presenta come il nuovo Galliani e chi lavora in silenzio. La bravura di Sartori è inversamente proporzionale al numero di interviste rilasciate, ma è così in ogni settore della vita. Chi lavora seriamente non ha tempo per altro.

Se continua così, tra un paio d’anni, con stile - mi piace come comunicano e si muovono (lo stile è sostanza, non forma) - e senza spese da sceicchi, il Bologna entrerà stabilmente tra le prime sei-sette d’Italia. E a me, che come prima partita vidi un Fiorentina-Bologna nel ‘75, fa piacere, perché il Bologna, come noi, fa parte della storia di quel calcio della mia infanzia, un po’ alla Bar Sport di Stefano Benni, che entrava in casa in bianco e nero e allo stadio aveva colori che mi abbagliavano".