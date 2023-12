Terremoto completato in casa Salernitana: via il ds De Sanctis. Tutto in mano a Sabatini, ora il futuro di Dia è più incerto

Ci proverà (ancora) Walter Sabatini, a salvare la Salernitana. Il suo ruolo, tuttavia, intralcia l'incarico di Morgan De Sanctis, che non è più il direttore sportivo: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il Sig. Morgan De Sanctis”.

E ora Dia?

Adesso emergono domande sul futuro di alcuni calciatori della Salernitana. Iervolino è stato chiaro, andranno via tutti coloro che non si impegnano per la maglia granata. E la scelta forte di riprendere Sabatini è stato il primo passo. Sono note le frizioni tra Boulaye Dia e il club durante l'ultima estate. Il futuro dell'attaccante senegalese, vicinissimo alla Fiorentina nello scorso mercato, è più incerto.