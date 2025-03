Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 24

Il titolone è: “Vero Gud”. E ancora: “L'islandese vola E' l'uomo giusto per i sogni viola”. Sommario: “Dopo il gol a Napoli c'è stata la svolta per la punta che potrebbe regalare un gran finale in A e in Conference”.

La messa per Joe

In taglio basso c'è un trafiletto per: “Al Viola Park messa dedicata a Joe Barone”.