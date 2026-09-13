Succede (quasi) tutto nei primi ventidue minuti: il Lecce si impone sul Monza di Juric. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Al Via del Mare di Lecce la prima sfida di questa domenica di Serie A ha portato in dote tanti gol: i salentini si sono imposti contro il Monza davanti al proprio pubblico di casa.
La partita
Succede tutto nei primi ventidue minuti, al forsennato ritmo di una rete ogni cinque minuti o poco più: doppio vantaggio dei padroni di casa, che segna due gol in fotocopia su sviluppi di calcio d'angolo, prima con l'incornata di Coulibaly al 3' e poi con quella di Tiago Gabriel all'11'. Accorcia le distanze la rete di Mangas, al 20', che da due passi non può sbagliare; tuttavia, la distanza si riapre appena due minuti dopo, con il bell'inserimento di Coulibaly che sigla la sua doppietta con un inserimento sul primo palo che beffa Thiam. Il secondo tempo vede ritmi molto più bassi, alzati solo all'89' dal Monza che trova il gol del 3-2 su sviluppi di calcio di punizione, a firma Zeballos. Nel finale spingono i brianzoli, ma è troppo tardi: vince il Lecce.
La nuova classifica
La nuova classifica: Lazio 10, Inter 9, Roma 9, Cagliari 9, Milan 8, Como 7, Juventus 7, Frosinone 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.