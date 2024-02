Repubblica: Un'altra occasione per l'ex numero dieci

In prima pagina nell'edizione di Firenze de La Repubblica c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Castrovilli, un'altra occasione per l'ex numero dieci".

Pagina 9

Un pezzo sui viola intitolato: "Castrovilli chi si rivede (ma solo in Italia)". E ancora: "L’ex numero 10, dopo gli infortuni, la faticosa ripresa e la cessione saltata in Inghilterra, rientra ufficialmente in rosa per la Serie A Escluso invece dalla lista per l’Europa".

Delusione spazzata via sabato mattina

Articolo che inizia così: “La delusione per un’annata ai margini è stata spazzata via sabato mattina, non appena la Fiorentina ha comunicato le liste con le quali finirà la propria stagione: Gaetano Castrovilli rientra ufficialmente in rosa per la Serie A, resterà invece fuori in Conference League”.