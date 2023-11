Parisi è stato generoso e (quasi) perfetto anche come terzino destro. Ma l’errore sul gol segnato da Miretti in Fiorentina-Juventus ha riacceso i fari su una coperta cortissima nel ruolo di esterno basso da quella parte del campo. Ed ecco che la fantasia non può che volare già al mercato di gennaio.

Pierozzi non dà garanzie

Kayode tra non molto ritornerà, ma non potrà fare un tour de force fino a maggio. E con un Niccolò Pierozzi che non dà garanzie dal punto di vista fisico, ecco che diventa necessario guardare altrove.

Ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it alla Fiorentina ci potrebbe essere il ritorno di fiamma per Holm dello Spezia che adesso sta trovando poco spazio all’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto. Impossibili invece al momento altri profili che erano circolati nelle scorse sessioni di mercato come Gendrey e Baschirotto del Lecce, senza parlare di Dalot dello United.