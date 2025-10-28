Archiviato il Napoli, Di Francesco pensa già alla Fiorentina: "Dobbiamo cercare la prestazione e toglierci soddisfazioni"

Non migliora la classifica del Lecce, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: gli uomini di Di Francesco perdono in casa contro il Napoli per 0-1 e ora attendono il risultato dei viola, che potrebbero scavalcarli in caso di vittoria.

Il commento di Di Francesco

In sala stampa, si è parlato anche di questo: nello specifico, è stato chiesto a Di Francesco un commento sulla prossima partita, quella contro la Fiorentina, che vuole uscire dalla crisi. “Tutti ci aspettano, noi dobbiamo cercare la prestazione per toglierci delle soddisfazioni", ha risposto il tecnico dei salentini.

Situazioni vicine

Sono 6 i punti raccolti dal Lecce nelle prime nove partite: Fiorentina che supererebbe i salentini solo in caso di vittoria a San Siro contro l'Inter. Una partita, quella della prossima giornata, che si configura quindi come scontro diretto.