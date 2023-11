Corriere dello Sport-Stadio: Italiano punge sui gol

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Segni chi può”. Sottotitolo: “Italiano punge: ”Tutti devono provarci di più". Sommario: “Fiorentina a due facce: media di 1,54 gol a gara in A mentre in Europa è di 2,75 ”In attacco ci siamo inceppati Non dipende solo da Beltran e Nzola se a volte fatichiamo".

Pagina 20

Grande spazio viene dato a: “Fiorentina, il gol è di tutti”. Ovvero: “Italiano: Nzola e Beltran fanno poco, ma la verità è che siamo inceppati Quando arriva la palla gol, chiunque deve pensare di diventare decisivo”.

Pagina 21

Di spalla leggiamo sulla probabile formazione di stasera: “C’è l’ipotesi Kouame come centravanti”. Poi presenti le dichiarazioni di Lopez: “Trascinerò la Viola, ora posso farlo”.