Orlando: "In Polonia non mi aspetto una Fiorentina così diversa da Como. L'obiettivo deve essere andare avanti in Conference"

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio parlando dell'imminente impegno della Viola in Conference, domani sera, contro lo Jagiellonia.

L'intervento di Orlando

“Il freddo polacco? Darà fastidio a quelli che stanno in panchina e devono entrare, ricordo che quando giocavamo a queste temperature ci bastava il riscaldamento per metterci a posto. Sicuramente è più problematico per chi deve entrare. Domani in campo vorrei vedere un mix tra titolari e riserve, perché non credo che la Fiorentina abbia solo 11 giocatori validi: la rosa è profonda, in campionato Vanoli ha provato una squadra che sta funzionando, ma anche chi non gioca andrebbe valutato. Chiaro, farei riposare Kean, Fagioli, ma metterei Gudmundsson e Piccoli, ad esempio. Non vedo una Fiorentina così diversa. Mi aspetto una partita difficile, loro si giocano tanto, l'andata in casa è importante e l'ambiente non è facile”.

“Una bella prestazione con un bel risultato sarebbe un toccasana: aiuterebbe tutti, dai giocatori al pubblico, che lunedì verrà in massa per vedere la partita col Pisa, che sarà fondamentale. Importantissimo venir via con un risultato positivo, la coppa va considerata e giocata con giudizio, non si può pensare di buttarla via così: l'obiettivo è assolutamente andare avanti in Conference”.