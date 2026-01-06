Fazzini resta: Vanoli e la Fiorentina puntano su di lui. Le intenzioni del giocatore

Vanoli e la Fiorentina contano su Fazzini. Il giocatore, benché abbia richieste per poter andarsene altrove, è destinato a rimanere in viola. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Jacopo non ci pensa a lasciare Firenze

C'è il sostegno del club al giocatore che sta rientrando dopo un infortunio che lo ha fermato per diverse settimane e non può essere davvero la richiesta di un prestito a far cambiare idea a tutte le parti. Sì, perché neanche l'ex Empoli pensa minimamente a lasciare Firenze.

Non ora di sicuro

Non ora di sicuro, non a gennaio quando c’è tutto un girone da giocare e una salvezza da conquistare come traguardo imprescindibile della stagione.