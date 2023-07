A Radio Toscana ha parlato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenendo su vari fronti del calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “So che per Martinelli la Fiorentina ha un progetto e questa è una cosa che mi piace molto. I dirigenti viola lo vogliono aspettare, come dire: non importa quando diventerà il portiere viola su cui puntare. Uno, due, tre anni, ma puntiamo su di lui. Poi non so se la società ha in mente di mandarlo a giocare altrove, ma credo che se rimarrà a Firenze potrà fare sia il percorso in Primavera, sia il terzo portiere della Prima Squadra”.

"Poi dalla terza scelta della porta si può passare anche direttamente alla prima, senza fare il passaggio dal ruolo di secondo portiere. La Conference League? Sembra che tutti stiano solo aspettando la notizia del ripescaggio della squadra viola. E il mercato, con la coppa europea, può portare altri elementi per ampliare la rosa e avere più opzioni. L’attaccante? Alla Salernitana non è arrivata nessuna intenzione di pagamento della clausola per Dia da parte di nessun club. Su Nzola ad oggi non si registrano trattative avanzate, ma se la Fiorentina lo vuole prendere lo farà. Non avrà problemi a prelevarlo dallo Spezia. Forse stanno aspettando sviluppi da altri fronti".