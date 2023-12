La Fiorentina tiene d'occhio un terzino romeno per rinforzare la rosa a gennaio: i dettagli

Secondo quanto rivela il sito prosport.ro, la Fiorentina starebbe monitorando il terzino destro classe 1998 Andrei Rațiu. La squadra di Vincenzo Italiano non vuole rischiare con un rientro anticipato di Dodô e Pierozzi non sembra dare le giuste garanzie alle spalle di Kayode e così la società viola si starebbe muovendo sul mercato per cercare alternative.

Il profilo del romeno potrebbe fare al caso dei viola: terzino destro che può giocare anche a sinistra, di proprietà del Rayo Vallecano, è valutato dagli spagnoli circa 8 milioni di euro. Da tenere d'occhio anche in vista del prossimo Europeo, dove la Romania si è qualificata e Rațiu potrebbe esserne tra i protagonisti e aumentare così il suo valore.

La Fiorentina lo avrebbe visionato dal vivo durante le ultime due partite della nazionale romena contro Israele e Svizzera, nelle quali il giovane ha giocato da titolare. Occhio però alla concorrenza del Villarreal, sua ex squadra che detiene ancora la metà del suo cartellino e l'opzione di recompra.