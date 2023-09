Bucchioni: "Alla Fiorentina mancano dinamismo e imprevedibilità di Ikone: con lui Italiano può dare una svolta alla stagione"

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Alla ripresa mi aspetto qualcosa da Italiano, serve un colpo di genio o un’intuizione per dare una svolta a questo inizio di stagione. Una partita come quella contro l’Inter poteva essere ottimale per testare Parisi, sopratutto alla luce di quanto fatto da Biraghi. La Fiorentina ha fatto una scorsa ottima stagione perché ha fatto una preparazione importante, ma è partita “diesel”. Mi aspetto una crescita fisica e di entrare nei meccanismi da parte di Nzola e Dodò. Quanto manca Ikone a questa squadra? Dinamismo, imprevedibilità e tempi di gioco: questo giocatore ha una qualità superiore a molti alti, che in questo momento servono molto alla Fiorentina. Quando abbiamo visto le formazioni titolari delle prime partite a tutti saltava all’occhio la sua assenza: è uno di quei giocatori che è mancato di più a questa squadra. È vero che a volte fa arrabbiare perché spesso sbaglia le scelte, sia lo stesso Italiano che noi tifosi, ma come sa saltare l’uomo lui lo fanno in pochi, o comunque se non lo salta costringe gli avversari a raddoppiarlo concedendo maggiori spazi ai compagni. In una squadra come la Fiorentina lo ritengo fondamentale. Spero che con l’Atalanta possa tornare subito titolare. La Fiorentina adesso fa fatica a trovare sbocchi sulle fasce, e lo fa soltanto dalla parte di Nico”.

Ha poi parlato anche di Sottil: “Secondo me a lui manca il gol, quel’autostima per dire di essere un giocatore pronto. Ogni tanto fa delle belle giocate, ma non è mai la volta buona che faccia lo step per diventare un giocatore funzionale. I 7/8 mesi della passata stagione, in cui è stato infortunato, gli hanno fatto fare qualche passo indietro, ma basta poco ad un giocatore come lui per farlo stare tranquillo. Sembra giocare sempre con un peso addosso, credo che sia il primo a sentirsi quotidianamente sotto esame”.