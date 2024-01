La Fiorentina è medaglia di bronzo per il saldo di mercato negli ultimi dieci anni in Serie A. L'impressionante segno più dei viola

La classifica della testata online

Dopo il 448esimo report settimanale del CIES ha preso in esame i 50 club del mondo con il saldo di mercato maggiormente positivo e maggiormente negativo considerando il periodo tra il 2014 e il 2023. Fuori dal conteggio i calciatori provenienti dai settori giovanili, mentre l’analisi si concentra sui giocatori che sono stati acquistati ed eventualmente rivenduti.

"Calcio e Finanza" ha quindi stipulato la classifica del saldo mercato per quanto riguarda le squadre di Serie A, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 2014 e il 2023. Qui di seguito la classifica dettagliata delle prime 11 posizioni:

1) Sassuolo: +208 milioni di euro;

2) Atalanta: +200 milioni;

3) Fiorentina: +117 milioni;

4) Sampdoria: +114 milioni;

5) Udinese: +111 milioni;

6) Genoa: +98 milioni;

7) Verona: +81 milioni;

8) Roma: -75 milioni;

9) Inter: -168 milioni;

10) Juventus: -219 milioni;

11) Milan: -298 milioni.

‘Il player trading per mantenere in ordine i conti’

“La graduatoria mostra come le big si trovino inevitabilmente nella parte bassa, spesso con saldi negativi (è il caso di Milan, Juventus, Inter e Roma). Al contrario, nella parte più alta si trovano società che fanno molta leva sul player trading per mantenere in ordine i conti. Su tutti il Sassuolo e l’Atalanta, che nell’era Percassi (dal 2010 al 2024) ha messo insieme oltre mezzo miliardo di plusvalenze”. Scrive il noto sito.