Novità in casa Bologna, accolto il ricorso: Cambiaghi ci sarà contro la Fiorentina

Domenica si giocherà Bologna-Fiorentina, seconda giornata del girone di ritorno. I rossoblù vengono dal successo di ieri a Verona (recupero post-Supercoppa) e sapevano di dover far fronte a un'assenza in attacco. Che però è stata ridotta.

Ridotta la squalifica di Cambiaghi

Il Giudice Sportivo aveva decretato la squalifica di due giornate all'indirizzo di Nicolò Cambiaghi dopo l'espulsione in Como-Bologna per condotta violenta. Il Bologna ha presentato un ricorso che è stato accolto dalla Corte Sportiva d'Appello. E visto che l'attaccante ha già scontato una delle due giornate nella gara a Verona, in ragione della riduzione, ci sarà contro la Fiorentina.

“Corte Sportiva d'Appello: accolto il reclamo di Cambiaghi. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo di Nicolò Cambiaghi, riducendo da due a una giornata di gara la squalifica inflitta dopo l’espulsione di Como”, questo il comunicato ufficiale del Bologna.