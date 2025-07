Galeone: "Fossi Allegri eviterei Vlahovic, non stoppa un pallone. La Fiorentina se Kean resta potrebbe essere la sorpresa della Serie A"

All'interno dell'edizione odierna di Libero è apparsa una lunga intervista all'ex allenatore Giovanni Galeone, il quale ha avuto modo di parlare del campionato al via: oltre al Milan del suo pupillo Allegri, ha avuto modo di elogiare anche la Fiorentina.

“Ha mangiato una minestra riscaldata con i rossoneri e rischia. Non avrà lo stesso Milan di anni fa, quando allenava Ibra, Seedorf e Cassano. Gli voglio bene ma non lo sento da tempo. Però Max ha un vantaggio rispetto agli altri tecnici approdati al Milan che hanno fallito pur avendo, lo scorso anno, una squadra forte: intuendo bene i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto. Non li obbligherà a esserne parte”.

“Ho sempre amato i giocatori serbi, ma Vlahovic non stoppa un pallone”

Ha espresso un parere anche sull’ex Fiorentina Dusan Valhovic, adesso nel mirino dei rossoneri: “Ho sempre amato i calciatori croati o serbi, quelli il cui nome finisce in ic. Ma Dusan tecnicamente è zero, non riesce a stoppare un pallone. E guadagna un milione al mese”.

“Conte è il vero favorito, ma la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa del campionato”

Ha fatto anche un punto sul campionato: “L’inter si sta ricostruendo dopo il finale di stagione dell'anno scorso, Lookman è una buona idea che alzerebbe il livello dell’attacco. Allo stesso tempo sono convinto che Conte si di nuovo favorito per lo scudetto. Gasperini è bravissimo, ma allo stesso tempo anche permaloso e pignolo. A Roma avrà più difficoltà che a Bergamo. La Fiorentina potrebbe essere la sorpresa. Il mio Goretti, bravissimo, sta consegnando a Pioli. Se resta Kean, la Fiorentina è l’outsider del prossimo campionato”.