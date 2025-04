I convocati della Fiorentina per la trasferta di Cagliari: alla fine De Gea parte con la squadra. Un assente per la trasferta sarda

Sono stati da poco diramati i convocati ufficiali scelti da Raffaele Palladino per Cagliari-Fiorentina, sfida di domani valida per il campionato di Serie A.



Nessuna grande sorpresa dalla lista. La notizia è che David De Gea, in dubbio per un fastidio alla coscia che rialza le quotazioni di Terracciano per un posto da titolare, parte comunque per Cagliari con la squadra.

Si valuterà fino all'ultimo momento per capire le sue condizioni. Non rientra ancora Andrea Colpani. Tornano a disposizione dopo l'impegno di Conference Pablo Marì e Ndour, non presenti in lista UEFA.

Ecco i convocati: ADLI, BELTRÁN, CATALDI, COMUZZO, CORDEIRO DOS SANTOS, DE GEA, FAGIOLI, FOLORUNSHO, GOSENS, GUDMUNDSSON, KEAN, MANDRAGORA, MARÍ, MARTINELLI, MORENO, NDOUR, PONGRAČIĆ, RANIERI, RICHARDSON, TERRACCIANO, ZANIOLO,