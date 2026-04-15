Mentre Paratici programma il futuro della Fiorentina, Giuntoli è pronto a rimettersi in pista: su di lui anche un club italiano
Prima che arrivasse Fabio Paratici, uno dei nomi più caldi in ottica Fiorentina per il ruolo di nuovo direttore sportivo è stato a lungo quello di Cristiano Giuntoli. L'ex Napoli e Juventus, originario proprio di Firenze, non è poi mai approdato al Viola Park ed è al momento senza club.
Varie pretendenti
Secondo Matteo Moretto, però, ci sono tante società su di lui. Oltre ad alcune sirene dalla Premier League, per Giuntoli è arrivato l'interesse concreto di Marsiglia e Roma, con i Friedkin e soprattutto Gasperini che lo stimano molto e avrebbero piacere a lavorare con lui.
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