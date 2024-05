Confermate le tante, e importanti, assenze per Calzona. Ecco i convocati del Napoli per la Fiorentina

Il Napoli ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Non ci saranno i seguenti infortunati: l'ex viola Gollini, il terzino Mario Rui, il trequartista Zielinski e, come noto da ieri, il bomber Osimhen, a segno su rigore nel match d'andata.

La lista completa

Portieri: Contini, Idasiak, Meret; Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani; Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traoré; Attaccanti: Kvaratstkhelia, Ngonge, Politano, Raspadoria, Simeone.

Per Italiano, invece, ci saranno meno assenze

Aspettando le convocazioni della Fiorentina, si può già affermare che Vincenzo Italiano avrà meno grattacapi rispetto a Calzona. Ad eccezione di Sottil, infatti, il tecnico gigliato dovrebbe recuperare sia Belotti che Ikone per il big match di domani.