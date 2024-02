Incidente a Firenze, disposto un minuto di silenzio per tutte le gare di Serie A. La nota della FIGC

Non solo Empoli-Fiorentina rispetterà un minuto di silenzio. La FIGC infatti poco fa ha disposto che tutta la Serie A si fermerà un attimo per ricordare le vittime dell'incidente del cantiere a Firenze, dove hanno perso la vita delle persone per lavoro.

𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗚𝗖

“In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana”.