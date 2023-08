Altra beffa per Bernardeschi: l'ex Fiorentina realizza una doppietta... che però si rivela inutile

Continua ad essere poco fortunata - quantomeno sul piano del risultato - l'avventura di Federico Bernardeschi in Canada. L'ex Fiorentina, pur essendo in procinto di tornare in Europa, nella notte è sceso in campo con la maglia del Toronto nel derby contro il Montreal.

Bernardeschi ha realizzato una doppietta, che però si è rivelata inutile. Il suo Toronto, infatti, è stato sconfitto 3-2. Da capire adesso quale sarà il futuro di Bernardeschi, per il quale si era parlato anche di un clamoroso ritorno in Italia.