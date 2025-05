Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato durante la conferenza di fine stagione affrontando vari temi. Queste le sue parole: “La vittoria del bologna della Coppa Italia? Da quanti anni è che il Bologna è sotto la gestione di Saputo? 10 anni? Cosa hanno fatto nei primi 8 anni? Non sono arrivati oltre il decimo posto. Questa è la mia risposta. Noi in 6 anni siamo molto contenti di dove siamo arrivati. Con Palladino c’è un buonissimo rapporto, per me è come un figlio. Spero il Signore lo aiuti, non è stato un anno facile per lui con la perdita della madre”.

La contestazione? I tifosi della Fiorentina non sono solo la Curva Fiesole. Una grande maggioranza dei tifosi erano favorevoli alla Fiorentina. Loro possono fare quello che vogliono, ma io non è che lo devo accettare. Loro non possono cambiare il come stiamo portando avanti la Fiorentina. Spero che mi ascoltino e che mi capiscano. Certe cose non le devono fare”.

E sulla situazione stadio: “Senza lo stadio non si possono avere altri ricavi. E senza ricavi non si può competere con i club che hanno lo stadio di proprietà. L’ho detto appena sono arrivato a Firenze. Non possiamo dire che possiamo fare meglio 3-400 milioni di ricavo. È impossibile dire che con i soldi che c’abbiamo possiamo essere il top d’Italia. Mi arrabbio quando leggo le polemiche sul fatto che c’è qualcuno che vuole andare di qui e di là, ma nessuno si è impegnato per portare i soldi alla Fiorentina. Io ci ho messo e continuo a metterci tanti soldi. E abbiamo anche il fair play finanziario da guardare. Il lavoro di Pradè? Credo che lo terrò (ride ndr). Siamo pochi in società, ma siamo bravi. Vi ringrazio per quello che fate e per come lavorate. Sono stato io a non voler vendere Comuzzo in inverno. Voglio complimentarmi con Galloppa e con i ragazzi della primavera. Speriamo che in diversi giocheranno in prima squadra. La Conference League porta soldi che al momento non ricavi da altre parti, per esempio dallo stadio".